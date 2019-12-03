Оливковое масло поможет защитить головной мозг от деменции

Американские исследователи пришли к выводу, что достаточно употреблять несколько количество оливкового масла, чтобы защитить свой мозг от развития как болезни Альцгеймера, так лобно-височной деменции. Ученые провели исследование с целью выяснить влияние этого продукта на организм человека.

Ученых заинтересовало, как вещества, входящие в состав оливкового масла, влияют на головной мозг.

В результате выяснилось, что достаточно только сбрызнуть блюда небольшим количеством масла холодного отжима (нерафинированного), чтобы антиоксиданты и другие полезные вещества, которые в нем содержатся, положительно повлияли на здоровье головного мозга.