В Австралии открыли новый способ борьбы с раковыми клетками

Исследователи из Австралии выяснили, раковые клетки не могут размножаться без механического взаимодействия. А помешать им контактировать друг с другом может невесомость или микрогравитация.

Ученые провели эксперимент с микрогравитацией и доказали, что размножению раковых клеток препятствует невесомость. Они выделили раковых клетки различных органов и поместили в условия невесомости. В результате клетки в 90% случаев прекратили размножаться. Исследователи отмечают, что для этого они не использовали никакие лекарственные препараты.

Ученые планируют провести данный эксперимент на борту МКС, куда нужно будет доставить специальное оборудование.

После этого результаты заморозят и отправят на Землю для проведения исследования. Полученные в космосе данные могут помочь создать новые способы лечения онкологических заболеваний.