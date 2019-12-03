Ученые засомневались, что болезнью Альцгеймера нельзя заразиться

Некоторые врачи стали сомневаться в том, что болезнью Альцгеймера нельзя заразиться. Исследования подтверждают, что возбудителем этой и других опасных болезней может быть бактерия Porphyromonas gingivalis, которая обитает в ротовой полости. Об этом сообщил немецкий журнал Focus.

Недавнее исследование подтверждает эту теорию. Ученые определили, что у 90% умерших от болезни Альцгеймера во рту находилась бактерия Porphyromonas gingivalis. Далее исследователи провели эксперимент на мышах. Они вводили им все ту же бактерию и у них действительно стали проявляться симптомы болезни Альцгеймера.

Благодаря открытию ученые смогли приступить к созданию вакцины от недуга.