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Источник Правда.Ру

Ученые засомневались, что болезнью Альцгеймера нельзя заразиться

Здоровье

Некоторые врачи стали сомневаться в том, что болезнью Альцгеймера нельзя заразиться. Исследования подтверждают, что возбудителем этой и других опасных болезней может быть бактерия Porphyromonas gingivalis, которая обитает в ротовой полости. Об этом сообщил немецкий журнал Focus.

Недавнее исследование подтверждает эту теорию. Ученые определили, что у 90% умерших от болезни Альцгеймера во рту находилась бактерия Porphyromonas gingivalis. Далее исследователи провели эксперимент на мышах. Они вводили им все ту же бактерию и у них действительно стали проявляться симптомы болезни Альцгеймера.

Благодаря открытию ученые смогли приступить к созданию вакцины от недуга.

бактерия porphyromonas gingivalis болезнь альцгеймера
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