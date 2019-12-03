Самая страшная эпидемия в истории признана мифом

Ученые изучили сохранившиеся материалы античности, посвященные Юстиниановой чуме. Оказалось, что древние историки сильно преувеличили опасность эпидемии.

Эпидемия Юстиниановой чумы (получившей название в честь императора Византии Юстиниана I) началась в 541 году н.э. Согласно историческим источникам, это была одна из самых страшных вспышек заболевания.

Ученые решили проверить это. Они изучили документы, а также образцы пыльцы и геномы. В результате ученые опровергли многовековой стереотип о катастрофических последствиях Юстиниановой чумы.

Ранее считалось, что Юстинианова чума охватила не только Европу, но и Ближний Восток, а также стала причиной дефицита продовольствия и социального кризиса. Однако сохранившиеся доказательства опровергает это.

Ученые выяснили, что после эпидемии не произошло никаких изменений в сельском хозяйстве, также не было выявлено никаких изменений в обрядах захоронения, по которым можно определить демографическую катастрофу, произошедшую тысячи лет назад .