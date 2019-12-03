Врачи выяснили, как определить продолжительность жизни по анализу крови

Американские медики выявили ряд характеристик крови, по которым можно предсказать риск ранней смерти или примерную продолжительность жизни. Ученые в течение 12 лет проводили исследования за 31 тысячей пациентов.

В результате они пришли к выводу, что главным показателем здоровья любого человека является уровень лейкоцитов в крови. Так, если их сало, то может развиться онкологическое заболевание, а также сердечные заболевания, болезни легких.

Если же в крови высокий уровень лейкоцитов, то это говорит о хорошей сопротивляемости иммунной системы, то есть она может противостоять любым вирусам и инфекциям, и, соответственно, может увеличить продолжительность жизни.

В итоге ученым удалось определить профили риска, которые учитывают всю информацию, полученную за 12 лет исследования. Выяснилось, что люди с низким уровнем риска могут прожить на 10 лет дольше тех, у кого высокий профиль риска.