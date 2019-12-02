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Источник Правда.Ру

Могут ли вакцины вызвать рак?

Здоровье

Американские ученые утверждают, что клеточный материал, используемый в процессе изготовления многих вакцин, очень часто заражен болезнетворными вирусами, способными вызвать развитие онкологических заболеваний. 

Любовь Александровна Зазимко, доктор медицинских наук, советник директора НИИ вакцин и сывороток в интервью "Правде.Ру" прокомментировало данное утверждение. 

- В отношении вакцины от гриппа это совершеннейшая чушь, потому что гриппозная вакцина готовится, во-первых, не на клеточных культурах. А если на клеточных культурах, то не на тех, которые содержат вирусы, способные вызвать рак. Они же в основном готовятся на развивающихся куриных эмбрионах и таких вирусов не содержат. Во всяком случае, сама технология гриппозных вакцин, да и всех других, в частности, включает в себя этап проверки, этап контроля за тем материалом, на котором готовится вакцина. Конечно, никаких проонкогенных вирусов не содержит тот субстрат, на котором накапливаются вирусные частицы. Это совершенно точно. Поэтому данные выводы неверные.

- Гриппозные вакцины не содержат никаких компонентов, никаких вирусов, кроме компонента вируса гриппа. И опять же большинство гриппозных вакцин содержат поверхностные антигены — гемагглютинин-нейраминидазы или сплит-вакцины, так называемые расщепленные вакцины, когда с высокой степенью очистки вирус гриппа подвергается специальному расщеплению на отдельные компоненты — на внутренние белки и поверхностные белки, чтобы эти белки были более досягаемые для иммунной системы. Никаких проонкогенных вирусов они не содержат.

- Может ли это касаться других вакцин?

- Я считаю, что это не может касаться, потому что те клеточные линии, которые используются для приготовления самого вируса, который потом подвергается обработке, не содержат онкогенные вирусы и не содержат отдельные компоненты онкогенных вирусов. Это от недостаточных знаний вирусологии такие комментарии.

- Почему американские ученые сделали такие выводы?

- Все время говорят. Потому что некоторые вакцины делаются на перевиваемых клеточных линиях. А раз перевиваемые, то они считают, что там может быть какой-то онкогенный эффект. Но это не так. 

- Не так почему?

- С чего может возникнуть онкогенный эффект? Если нуклеиновая кислота этого онкогенного вируса, его генетический материал может каким-то образом встроиться. Но для того, чтобы он встроился, надо, чтобы он был. В клеточных линиях, используемых для производства гриппозных вакцин, его нет, потому что эти клеточные линии очень тщательно проверяются в отношении онкогенного эффекта. Сама по себе технология производства вакцины содержит очень такие строгие контроли по этому поводу.

- Позиция российского Минздрава такая же?

- Да, абсолютно такая же. Это как слышал звон, да не знаешь, где он. Просто от незнания самих принципов вирусологических при производстве различных вакцин на клеточных линиях.

Темы рак вирусы ученые вакцины
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