Чистить зубы оказалось полезно для сердца

Ученые определили, что регулярная чистка зубов способствует снижению риска возникновения сердечной недостаточности и мерцательной аритмии. Результаты их исследования опубликовал журнал European Journal of Preventive Cardiology.

Проблема заключается в том, что не поддерживая гигиену полости рта у человека наблюдается хроническое воспаление десен и соединительных тканей - гингивит, периодонтит, эндодонтические поражения. Опасные бактерии, регулярно попадая в кровь, поддерживают постоянное воспаление, что увеличивает риск сердечных заболеваний.