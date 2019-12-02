Эксперты признали смартфоны переносчиками опасных инфекций

Ученые выяснили, на каких предметах скапливается больше всего опасных для здоровья инфекций.

По словам профессора Института медико-биологических проблем Вячеслава Ильина, самое большое количество инфекций собирается на смартфоне. Но есть и другие "заразные" предметы.

Так, самые главные переносчики инфекций - это поручни в общественном транспорте. Также к числу "заразных" предметов относятся: компьютерная клавиатура, неметаллические дверные ручки, ручки тележек в магазинах.

То объясняется тем, что на неметаллических поверхностях образуется биопленка.

Поэтому такие поверхности нужно обрабатывать дезинфицирующими средствами.

Ученый также добавил, что такая биопленка быстро образуется на экранах смартфонов.

Она содержит большое количество микроорганизмов, которые могут передаваться человеку. В связи с этим нужно часто обеззараживать поверхности.