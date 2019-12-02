Психолог пояснила, почему елку нужно наряжать 31 декабря

Психолог ГБУ "Московская служба психологической помощи населению" Наталья Болдырева рассказала "Вечерней Москве" о том, когда нужно наряжать новогоднюю елку. По ее словам, это необходимо делать не раньше середины декабря, а лучше в канун Нового года - 31 декабря, чтобы вернуть "чувство праздника".

Специалист посоветовала в начале декабря, если хочется почувствовать приближение праздника - украсить комнату незначительным декором. Болдырева указывает, что сохранить новогоднее настроение поможет подбор подарков для родных.