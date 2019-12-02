Эксперты: бананы помогают справиться с депрессией

Ученые рекомендуют всем употреблять в пищу бананы, так как в них содержатся вещества, способствующие укреплению иммунной системы, а также могут защититься организм от развития депрессии.

Это связано с антиоксидантами, которые содержатся в бананах. Данные вещества способны уменьшить симптомы депрессии. Но, по словам ученым, это не единственная причина для того, чтобы включить бананы в рацион своего питания.

Бананы богаты клетчаткой, которая очень важна для активной и плодотворной работы кишечника.

Кроме того, бананы источник калия, который необходим для регулировки сердцебиения, кровяного давления и нормальной работы сердца.