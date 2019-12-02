Специалисты выявили продукты, вызывают головную боль

Специалисты из центра по изучению мигрени считают, что причиной возникновения головной боли у людей может быть определенный рацион питания. Они составили список продуктов, которые нужно употреблять с осторожностью.

Ученые отмечают, что головную боль могут вызвать продукты, в состав которых сходит кофеин. К числу таких продуктов относятся: чай, кофе и разные виды газированных напитков. Также головную боль могут вызвать и разные виды сыров, в частности чеддер, пармезан, горгонзола.

К возникновению головной боли приводит тирамин, который образуется в результате вызревания этого молочного продукта.

Также головные боли могут вызвать алкогольные напитки. Употребления алкоголя способствует обезвоживанию организма и сужению сосудов. Кроме того, специалисты советуют с осторожностью есть шоколад и продукты, в составе которых входят искусственные подсластители.