Врачи спасли ребенка беременной пассажирки перевернувшегося автобуса

Настоящее чудо сотворили забайкальские доктора. Они смогли спасти ребенка беременной пассажирки, упавшего вчера с моста через реку Куэнга автобуса.

Женщину, находящуюся на 6 месяце беременности, доставил в клинику Читы с места ДТП борт санавиации.

Об этом рассказал ее муж, Александр Чернявский.

«У жены травма позвоночника, но - врачи сказали - ходить она будет. А с малышом все сейчас нормально», - сказал мужчина. (цитата РИА «Новости»).

Сам Чернявский тоже был в салоне автобуса в момент аварии. Он оказался в числе немногих счастливчиков, кто не сильно пострадал. Он даже помогал попутчикам выбираться из упавшего на крышу автобуса. А потом и сам был госпитализирован.

Чернявский говорит, что причиной крушения стало то, что водитель не сумел справиться с заносом на мосту.

Напомним, что, как писала «Правда.ру», страшное ДТП произошло вчера в Забайкалье. Там пассажирский автобус рухнул с моста через реку. Погибли 19 человек. Из них двое - дети.