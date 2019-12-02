Врачи рассказали, какие продукты поддерживают здоровье печени

Специалисты в области медицины и здоровья рассказали, какие продукты питанию помогают поддержать печень. Так, употребление кофе приводит к снижению риска развития многих заболеваний. Кофе не только повышает уровень антиоксидантов, но и способствует снижению риска появления воспалительных процессов в организме человека.

Употребление чая также повышает количество ферментов в печени. Но медики советуют с осторожностью пить чай, особенно зеленый, так как при чрезмерном употреблении этого напитка может ухудшиться здоровье этого органа.

Защитить печень от воспалительных процессов и окислительного повреждения употребление свекольного сока, а также таких продуктов, как виноград, брокколи и брюссельская капуста.

Употребление этих продуктов способствует выработке полезных ферментов детоксикации.