Врач дал советы работникам со сменным графиком

Многим людям, у которых сменный график работы, приходится долго "перестраиваться" с нестабильного режима. Медики дали несколько рекомендаций на тему того, как при таком режиме можно улучшить сон и начать высыпаться.

Руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Калинкин Александр Леонидович отметил, что свой рабочий режим рекомендуется переносить и на нерабочее время. Так, если у сотрудника две ночные смены, а потом дня выходных, то желательно днем спать, а ночью бодрствовать. Специалисты отметил, что постоянная смена графика негативно отражается на здоровье.

Для того, чтобы сон был здоровым, нужен стабильный график, умеренные физические нагрузки, а также отказ от алкогольных напитков.

Если работа предполагает постоянные смены суточной активности, то от нее лучше отказаться.