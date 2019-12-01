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Источник Правда.Ру

Россиянам рассказали, как нормально высыпаться при сменном графике

Здоровье

Руководитель Центра медицины сна МГУ Александр Калинкин дал рекомендации, как лучшего всего адаптироваться к работе со сменным рабочим графиком. По его словам, постоянная смена циклов сна негативно отражается на здоровье человека. Поэтому, если человек работает две ночи подряд, а затем два дня отдыхает, то в выходные дни ему лучше бодрствовать ночью, а днем - отдыхать.

По словам Калинкина, такого графика нужно придерживаться на протяжении всей рабочей недели. Только в этом случае можно избежать проблем со сном. Если же человек не высыпается и постоянно думает, как ему наверстать недоспанные ночи, то ему срочно нужно искать новую работу с нормальным графиком.

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