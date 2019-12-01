Стала известна опасность маленьких наушников для органов слуха

Сила звучания наушников-вкладышей может привести к травмам органов слуха. Об этом "Вечерней Москве" рассказал заведующий оториноларингологическим отделением столичной поликлиники № 52, отохирург Павел Азаров. По его словам, громкость музыки нельзя считать нормальной, если ее из наушников слышат люди, находящиеся рядом.

Врач пояснил, почему многие сознательно повышают звук наушников до предельной громкости. Проблема в том, что маленькие наушники (вкладыши) воспроизводят только высокие частоты. Чтобы почувствовать максимальный спектр частот нужно сделать громкость максимальной. Но это приводит к звуковым травмам.

Павел Азаров предложил легкое решение проблемы. Чтобы не травмировать органы слуха музыку нужно слушать на накладных наушниках с большим размером динамика. На них также не рекомендуется доводить уровень громкости до максимума, но при сравнении накладные наушники наносят меньше вреда, чем вкладыши.