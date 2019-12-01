Рак легких можно определить по рукам

Британские исследователи обнаружили легкий способ определить наличие рака легких у человека. Для этого не нужно делать анализы или проходить обследования, ответ подскажут руки. Для этого нужно приложить указательные пальцы друг к другу и посмотреть на фигуру, которая образовалась между кутикулами.

У здорового человека там должен появиться слегка вытянутый ромб. По мнению ученых, если рома не видно, то необходимо пройти обследование, поскольку это может сигнализировать о наличии в организме опухоли. По статистике, этот тест помогает определить новообразования в организме в 35% случаев. Это происходит из-за того, что у некоторых больных раком наблюдается смягчение кончика ногтя.

Еще один явный признак отклонений - утолщенная фаланга пальцев. Это происходит из-за скопления жидкости на кончиках пальцев. О раке легких могут сказать и более традиционные симптомы, например, боль в груди, постоянная усталость и кашель с кровью.