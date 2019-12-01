Роспотребнадзор назвал частые пути заражения ВИЧ-инфекцией

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что все чаще заражение ВИЧ-инфекцией происходит из-за гетеросексуальных контактов. За десять месяцев 2019 года 69% заражений произошло именно по этой причине. На гомосексуальные контакты приходится около 2,5% заражений.

Статистика показывает, что заболеваемость ВИЧ в России уменьшается. В 2019 году зарегистрировано 66 тысяч случаев новых заражений ВИЧ-инфекцией, что на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На данный момент в федеральном регистре больных ВИЧ находятся 896 тысяч больных. Более 510 тысяч заболевших получают антиретровирусную помощь.

Примечательно, что 63% заболевших - это мужчины, а доля инфицированных женщин составляет 37%. Также в ведомстве рассказали, что за все время наблюдения с момента регистрации ВИЧ-инфекции в России диагноз вируса иммунодефицита человека был подтвержден у 10 тысяч детей, родившихся у ВИЧ-положительных матерей.