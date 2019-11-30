Стало известно, кому нельзя есть красную икру

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала причины, по которым некоторым людям необходимо отказаться от употребления красной икры. По ее словам, многие люди учитывают только то, что в красной икре содержатся полиненасыщенные жирные кислоты и витамины, забывая о наличии в ней большого количества соли и холестерина.

Диетолог отмечает, что холестерин и соль в больших количествах опасны для людей, которые страдают от высокого давления и сердечно-сосудистых заболеваний. Также, по словам Соломатиной, нужно обращать внимание на состав икры, поскольку раньше в нее добавляли уротропин для увеличения срока годности.

Сейчас это вещество запрещено, но недобросовестные производители могут добавлять его в свою продукцию, чтобы увеличить срок хранения. В таком случае икра может нанести вред организму. Также в составе икры не должно быть бензоата натрия Е211, который противопоказан аллергикам или больным дерматитом и астмой.

Также врач предостерегла россиян от ежедневного употребления красной икры, поскольку может произойти передозировка витаминами. Елена Соломатина порекомендовала употреблять не более трех чайных ложен красной икры за один раз.