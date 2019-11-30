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Стало известно, кому нельзя есть красную икру

Здоровье

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала причины, по которым некоторым людям необходимо отказаться от употребления красной икры. По ее словам, многие люди учитывают только то, что в красной икре содержатся полиненасыщенные жирные кислоты и витамины, забывая о наличии в ней большого количества соли и холестерина.

Диетолог отмечает, что холестерин и соль в больших количествах опасны для людей, которые страдают от высокого давления и сердечно-сосудистых заболеваний. Также, по словам Соломатиной, нужно обращать внимание на состав икры, поскольку раньше в нее добавляли уротропин для увеличения срока годности.

Сейчас это вещество запрещено, но недобросовестные производители могут добавлять его в свою продукцию, чтобы увеличить срок хранения. В таком случае икра может нанести вред организму. Также в составе икры не должно быть бензоата натрия Е211, который противопоказан аллергикам или больным дерматитом и астмой.

Также врач предостерегла россиян от ежедневного употребления красной икры, поскольку может произойти передозировка витаминами. Елена Соломатина порекомендовала употреблять не более трех чайных ложен красной икры за один раз.

Темы жиры омега-3 витамины уротропин красная икра врач-диетолог срок годности елена соломатина бензоат натрия е211
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