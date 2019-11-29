Ученые утверждают, что сейчас растет количество детей с диагнозом "ожирение".
В связи с этим ученые решили разобраться в этой проблеме и выяснить причины распространения ожирения.
По мнению колумбийских ученых, риск ожирения возрастает, если ребенок более 5 часов в день проводит за гаджетами. Также на развитие ожирение влияет регулярное нарушение сна. Так, продолжительность сна ребенка должна составлять 10-12 часов.
Но есть и другие данные, согласно которым, для детей 1-7 классов приемлема норма в 9,5-10 часов. Кроме того, на вес ребенка оказывает влияние насильное кормление. Это может исправить только постепенный рацион и переход на более здоровое питание.
При этом не нужно отказывать ребенку в сладостях, нужно только ограничить их употребление. Есть нужно вовремя и не спеша.
В рационе должно быть достаточное количество овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов. Также ведущие диетологи советуют родителям сами быть примером для своих детей и придерживаться принципов здорового питания.
Кроме того, нужно заниматься спортом, это позволит улучшить метаболизм и чувствовать себя гораздо лучше с психологической точки зрения.
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