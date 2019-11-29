Диетологи рассказали о способах борьбы с детским ожирением

Ученые утверждают, что сейчас растет количество детей с диагнозом "ожирение".

В связи с этим ученые решили разобраться в этой проблеме и выяснить причины распространения ожирения.

По мнению колумбийских ученых, риск ожирения возрастает, если ребенок более 5 часов в день проводит за гаджетами. Также на развитие ожирение влияет регулярное нарушение сна. Так, продолжительность сна ребенка должна составлять 10-12 часов.

Но есть и другие данные, согласно которым, для детей 1-7 классов приемлема норма в 9,5-10 часов. Кроме того, на вес ребенка оказывает влияние насильное кормление. Это может исправить только постепенный рацион и переход на более здоровое питание.

При этом не нужно отказывать ребенку в сладостях, нужно только ограничить их употребление. Есть нужно вовремя и не спеша.

В рационе должно быть достаточное количество овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов. Также ведущие диетологи советуют родителям сами быть примером для своих детей и придерживаться принципов здорового питания.

Кроме того, нужно заниматься спортом, это позволит улучшить метаболизм и чувствовать себя гораздо лучше с психологической точки зрения.