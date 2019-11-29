Стала известна опасность ватных палочек для ушей

Врач-отоларинголог Павел Азаров рассказал "Вечерней Москве", какую опасность для здоровья человека могут таить ватные палочки для ушей. По его словам, использование ватных палочек может привести к образованию серных пробок.

"Людям может казаться, что они чистят ушли ватными палочками, но это не так. Они только проталкивают серу дальше в ухо, поскольку слуховой проход имеет очень маленький диаметр", - пояснил Азаров.

Также врач отметил, что использование ушных палочек из ваты может привести к глухоте и даже инвалидности. Это произойдет в том случае, если человек затронет ими часть уха, отвечающую за вестибулярную функцию.