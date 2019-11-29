Открытие: корень одуванчика убивает раковые клетки за 48 часов

Канадские ученые доказали, что корень одуванчика уничтожает злокачественные клетки, для этого ему нужно всего лишь 48 часов. Эксперименты показали, что экстракт из корня этого растения можно использовать в лечении онкологических заболеваний.

Корень одуванчика оказался не менее эффективным, чем традиционные методы лечения. Но корень одуванчика воздействует только на раковые клетки, а на здоровые клетки он не влияет.

Сотрудники Университета Виндзора утверждают, что на основе одуванчика можно создать высокоэффективные противоопухолевые препараты нового поколения.

Но корень одуванчика обладает не только антираковыми свойствами. Также корень лечения может применяться в лечении печени, сахарного диабета, анемии, желтухи. Кроме того, одуванчик полезен при низкой прочности костей, также он очень эффективен в процессе ухода за кожей.

В состав одуванчика входят очень полезные соединения. Так, в его состав входят мощные антиоксиданты, важные для правильной работы организма микроэлементы. Соответственно, очень чай из одуванчика очень полезен.