Народные способы лечения гриппа оказались неэффективны

Медики раскритиковали многие народные способы лечения гриппа и опровергли их эффективность. Об этом они рассказали "Вечерней Москве". Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов посоветовал не сыпать горчицу в носки, поскольку это может привести к химическому ожогу.

Также медик опроверг положительное воздействие ингаляции над кастрюлей с горячим картофелем, поскольку этот пар не содержит полезных веществ. Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что намного эффективнее будет надеть теплые носки, чем парить ноги.