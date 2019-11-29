Стала известна частая причина хронической усталости

Ученые считают, что причиной хронической усталости могут быть воспалительные процессы, происходящие в организме. Свою точку зрения они опубликовали в научном журнале NeuroImage. Исследователи установили, что люди с хроническими заболеваниями постоянно жалуются на низкую концентрацию, медлительность и умственную усталость.

Изучением связи между хроническими заболеваниями и хронической усталостью занимались ученые из Амстердамского и Бирмингемского университетов. Они установили, что наибольшее влияние оказывают воспалительные процессы на чувство бдительности, притупляя ощущение опасности и чувство тревоги.