В США подтвердили, что вакцины способны вызывать рак

В США Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов провело исследование, в результате которого выяснилось, что клеточный материал, используемый в процессе изготовления многих вакцин, очень часто заражен болезнетворными вирусами, способными вызвать развитие онкологических заболеваний.

Исследование проводилось доктором наук Арифой С. Кхан. В исследовании упоминаются разные вирусные вакцины, например такие, как прививки от сезонного гриппа, сделанные из живых клеток или клеточных субстратов. Часто эти клетки заражены скрытыми фрагментами вирусов, способными вызвать рак.

По словам ученых, вирусы себя никак не проявляют какое-то время, а потом могут вызвать какое-то заболевание. Соответственно, человек, которому вводят такую вакцину, может быть здоровым в течение многих лет, а потому заболеть.

Эти скрытые или "тихие" вирусы представляют потенциальную угрозу, так как могут стать активными в процессе создания вакцины, утверждают специалисты.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов заявляет, что разрабатывает новые способы активации скрытых вирусов, чтобы они были выявлены и обезврежены до введения в организм. Почему компания не занималась этим вопросом раньше - неизвестно.