Исследование: четвертая отрицательная группа крови - самая опасная

Известно, что группа крови человека влияет на его здоровье, характер и выбор профессии.

Недавно ученые из Гарвардского университета выяснили, что четвертая группа крови с отрицательным резус-фактором - самая опасная для жизни. По их словам, во всем мире только у 8% населения с такой группой крови.

Ученые утверждают, что у людей AB (IV) Rh с отрицательным резусом, как правило, редко бывают дети, а если они и появляются, то только однополые.

Еще одна опасность заключается в том, что у женщин с четвертой группой крови чаще, чем у других представительниц прекрасного пола, встречается онкология.

Также у людей с такой группой крови высок риск возникновения инсульта, а у беременных более высокий риск развития повышенного артериального давления и белка в крови.

Кроме того, у людей с четвертой группой крови отмечают ослабленный иммунитет.

Врачи рекомендуют правильно питаться, чтобы улучшить состояние своего здоровья. Так, нужно есть мясо индейки, баранину, не употреблять в пищу жареные продукты и сливочное масло.

Эксперты утверждают, что обладатели четвертой группы крови с отрицательным резусом более уравновешенные.