Названа опасность отказа от сладкого

Диетолог Бриджит Цейтлин пояснила, что человек, следующий здоровому образу жизни, не должен отказываться от сладкого. Это касается не только физиологии, но и психологии. Например, диетолог не считает нормальным, что человек может испытывать чувство вины за то. что позволил съесть себе шоколадку.

Цейтлин утверждает, что отказ от высококалорийной пищи психологически усиливает желание человека есть еще больше такой еды. По мнению диетолога, это часто приводит к срывам и в итоге люди употребляют еще больше высококалорийной пищи.