Специалисты рассказали о влиянии помидоров на здоровье мужчин

Ученые рассказали, какой продукт больше всего полезен для здоровья мужчин - это помидоры. Дело в том, что томаты оказывают благотворное влияние на организм, улучшают сексуальные возможности и повышают плодовитость.

Специалисты провели исследование и выяснили, что вещество ликопин не только предупреждает развитие рака, но и стимулирует репродуктивную систему, повышают выработку тестостерона.

Стоит отметить, что помидоры - это единственный продукт, содержащий ликопин. Это вещество также содержится также в гуаве и арбузах, но там его концентрация ниже.

Также проводилось исследование, в котором принимали участие молодые мужчины в возрасте от 19 до 30 лет.

Оказалось, что томаты очень полезны и для молодых здоровых мужчин. Ученые выяснили, что употребление помидоров повышает выработку сперматозоидов на 40%.