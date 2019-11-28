Американские специалисты изобрели уникальный бинт-спрей

Врачи из США изобрели уникальный бинт-спрей: его можно распылять прямо на раны с использованием так называемого электроспиннинга. Медики предлагают использовать данную разработку для "накладывания" лечебных повязок пациентам.

Бинт-спрей позволяет под воздействием электростатических сил создавать тонкий слой полимерных волокон, в которые интегрированы лекарства. Стоит отметить, что такие процедуры с применением электрического тока небезопасны. Поэтому специалисты решили распылять волокна с помощью воздуха (по аналогии баллончика с краской).

По словам ученых, бинт-спрей позволит снизить риск инфицированию раны. Кроме того, он будет способствовать более быстрому заживлению.

Особенно бинт-спрей будет полезен в отдаленных районах, где жители не всегда могут получить профессиональную медицинскую помощь.