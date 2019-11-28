Диетолог: кожура банана полезней самого фрукта

Кожура бананов полезнее, чем сами бананы, и даже помогает похудеть и побороть бессонницу. Такого мнения придерживается специалист по здоровому питанию из Австралии Сьюзи Баррелл.

В своем блоге она написала, что в банановых шкурках содержится намного больше, чем в плодах, клетчатки, витамина В5 и витамина С, а также повышенное содержание калия и магния. При этом в бананах ярко-желтого цвета присутствует больше антиоксидантов, полезных для профилактики онкологии, а в кожуре незрелых зеленых фруктов присутствует много аминокислоты триптофан, полезной для хорошего сна.

Употреблять кожуру банана Баррелл порекомендовала не в сыром виде, а обрабатывать ее — например, измельчать и добавлять в напитки или выпечку. Также можно завернуть в банановые шкурки мясо в процессе запекании, и тогда оно будет еще сочнее, заверила эксперт.