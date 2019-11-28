Стали известны побочные эффекты длительного сна в выходные

Врач-сомнолог из Медицинской академии им. Сеченова Михаил Полуэктов перечислил "Вечерней Москве" риски, которые возникают при длительном сне в выходные дни. По его словам, продолжительный сон по выходным не сможет повлиять на недосып и усталость, которые накапливались в течение недели.

Мало того, что длительный сон никак не помогает организму, он еще может стать причиной развития опасных болезней сердечно-сосудистой системы, а также сахарного диабета. Полуэктов утверждает, что переизбыток сна приводит к "торможению" умственных способностей. К тому же, длительное нахождение в горизонтальном положении негативно влияет на позвоночник.

При продолжительном сне замедляются обменные процессы. Это может спровоцировать набор жировой массы.