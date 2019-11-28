Скворцова назвала "эталонной" российскую систему здравоохранения

Механизм здравоохранения в России - один из самых эталонных во всем мире. Такое заявление сделала глава Минздрава Вероника Скворцова, выступая на всероссийском конгрессе пациентов. По мнению министра, ни в одной другой стране врач бесплатно не посещает больного на дому.

Среди преимуществ российской системы здравоохранения Скворцова отметила небольшие очереди на бесплатную программу магнитно-резонансной и компьютерной томографии.