Контроль на границе с Китаем усилили из-за бубонной чумы

Об угрозе заражения чумой в регионе Внутренняя Монголия в Китае предупредил россиян Роспотребнадзор. Ведомство ввело усиленный контроль на границе, чтоб не допустить распространения болезни.

Роспотребнадзор планирует сотрудничать в этом вопросе с МИД России и Ростуризмом, передаёт "Интерфакс". Россиян просят принимать эпидемиологическую ситуацию во внимание, планируя поездки и отпуска.

Четвёртый подтверждённый случай заболевания бубонной чумой зарегистрирован в Китае недавно. Больной госпитализирован, ему оказывается помощь.

Всё больше учёных и врачей по всему миру выказывают беспокойство по поводу того, что казавшиеся побеждёнными болезни эволюционируют и могут вновь начать массово распространяться, особенно в районах с недостаточной вакцинацией или высокой плотностью населения.