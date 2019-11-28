Об угрозе заражения чумой в регионе Внутренняя Монголия в Китае предупредил россиян Роспотребнадзор. Ведомство ввело усиленный контроль на границе, чтоб не допустить распространения болезни.
Роспотребнадзор планирует сотрудничать в этом вопросе с МИД России и Ростуризмом, передаёт "Интерфакс". Россиян просят принимать эпидемиологическую ситуацию во внимание, планируя поездки и отпуска.
Четвёртый подтверждённый случай заболевания бубонной чумой зарегистрирован в Китае недавно. Больной госпитализирован, ему оказывается помощь.
Всё больше учёных и врачей по всему миру выказывают беспокойство по поводу того, что казавшиеся побеждёнными болезни эволюционируют и могут вновь начать массово распространяться, особенно в районах с недостаточной вакцинацией или высокой плотностью населения.
Ассоциация кардиологов из США разработала краткие справочники-методички, указав в них основные факторы, которые влияют на высокие показания артериального давления.