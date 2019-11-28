Определена безопасная доза алкоголя для женщин и мужчин

Немецкие ученные высчитали, сколько необходимо употреблять спиртного в день, чтобы оно не пагубно влияло на организм. Результаты работы исследователей опубликовало издание Focus. Согласно исследованию, мужчинам можно употреблять около 24 грамм спиртного в день, а женщинам в два раза меньше - 12 грамм.

Максимальная дневная доза алкоголя для мужчин составляет 0,3 литра или бокал вина для женщин. Примечательно, что у мужчин максимальная дневная доза алкоголя также в два раза превышает женскую и составляет 0,6 литра или два бокала вина.