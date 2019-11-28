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Источник Правда.Ру

Народный артист РФ Георгий Штиль прооперирован в Геленджике

Здоровье

Вчера, 27 ноября, народному артисту РФ Георгию Штиль в геленджикском медцентре СОГАЗ была проведена операция на сердце. Георгию Антоновичу установили новый электрокардиостимулятор.

Как сообщает пресс-служба ГК «СОГАЗ МЕДИЦИНА», операция была плановой. В медцентре 87-летний Штиль наблюдался на протяжении нескольких лет. У него, по словам заведующего отделением интервенционной аритмологии, лечащего врача актера, Максима Диденко, была диагностирована довольно ярко выраженная брадикардия. Из-за нее Штиль в целом неважно себя чувствовал: у него были частые головокружения, он жаловался на общую слабость.

Для такого активного человека, как Георгий Антонович, такое состояние здоровья было серьезной проблемой. И поэтому согласился на стимулятор сердца, не раздумывая. Так и жил с ним несколько лет, продолжая играть в кино и на сцене.

Как он сам признавался, единственное неудобство, которое ощущалось - «нельзя проходить через рамки в аэропорту». «И делать МРТ», - добавляет доктор.

Сегодняшняя операция была нужна, чтоб заменить «уставший» прибор, помогающий сердцу артиста биться в нормальном ритме. По словам врача, пациент перенес вмешательство отлично. И скоро его выпишут из клиники. 

 

Темы согаз операция геленджик георгий штиль народный артист
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