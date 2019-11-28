В Кургане больные диабетом две недели не получали инсулин

Губернатор Курганской области Вадим Шумков решил, по примеру президента, провести собственную "прямую линию". О чем оповестил жителей региона на своей официальной страничке в соцсети.

Самое первое сообщение пришло от женщины, которая больна диабетом. Она пожаловалась на то, что в городе Альменево две недели врачи не могут выписать бесплатные рецепты на инсулин. Проблема, как объяснил ей лечащий врач, в том, что в поликлинике нет "интернета или доступа в систему" (про последнее женщина не поняла, но уточнять не стала).

Сообщением жительницы Альменево раньше губернатора заинтересовались журналисты. Тема-то для региона "больная" — в мае из-за перебоев с поступлениями именно этого препарата даже митинг в областном центре проходил. Тогда, как говорят в URA. RU, проблему решили. И вот, спустя полгода, она встала опять.

Впрочем, депутат гордумы Кургана, Наталья Воробьева, которая, к тому же является председателем диабетического общества региона, считает, что проблема не в отсутствии инсулина, а в "безграмотности пациентов", которые "не сигнализируют вовремя о том, что им рецепт не выписали, ведь все регулируется госконтрактом".

Правительство области отреагировало более оперативно. Как оказалось, проблема была не в отсутствии лекарств для льготников, а всего лишь в неполадках в работе компьютерной программы, в которой рецепты выписываются.

Как сообщает пресс-служба мэрии, все уже исправлено и люди инсулин получили. "А разве нельзя было сделать это раньше?" — спрашивают подписчики губернаторской странички.

Вопрос риторический.