Американские ученые выяснили, что домашняя среда прекрасно подходит для распространения особо опасных бактерий.
Ученые провели исследование, изучили образцы, полученных от жителей дома, в том числе и детей, прошедшие курс лечения от стафилококка. Ученые обследовали 692 человека. Также они исследовали образцы, взятые от домашних питомцев и с различных поверхностей.
В результате бактерия была обнаружены у 50% людей и 30% домашних питомцев.
Стафилококк обнаружили на большом количестве поверхностей в квартире: дверных ручках холодильника, смесителях для раковины, столешницах в ванной и т.д.
Несмотря на то, что обычно бактерия передается от человека к человеку, в некоторых случаях она оказалась единственным источником заражения.Вот почему у людей, которые прошли курс лечения от инфекции, снова были рецидивы.
Специалисты советуют чаще мыть руки с мылом после посещения туалета, перед едой, после смены подгузника. Также снижает риск заражения принятие душа, а не ванны.
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