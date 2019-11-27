Специалисты выяснили, как голодание влияет на продолжительность жизни

Американские ученые пришли к выводу, что голодание снижает риск возникновения сердечного приступа. По мнению ученых, регулярное голодание уменьшает риск развития сердечной недостаточности и повышению продолжительности жизни.

В первом исследовании участвовало около 2000 человек. Все они проходили катетеризацию сердца и наблюдались в течение 4,4 года. 389 участников регулярно голодали в течение пяти лет. Потом ученые выяснили, что уровень смертности среди голодающих на 45% ниже.

В следующем исследовании ученые снова проанализировали данные об этих же людях, чтобы проверить, как голодание отражается на сердечной активности.

В результате ученые выяснили, что у людей, который регулярно голодают, сердечные приступы происходят на 71% реже.