Американские ученые пришли к выводу, что голодание снижает риск возникновения сердечного приступа. По мнению ученых, регулярное голодание уменьшает риск развития сердечной недостаточности и повышению продолжительности жизни.
В первом исследовании участвовало около 2000 человек. Все они проходили катетеризацию сердца и наблюдались в течение 4,4 года. 389 участников регулярно голодали в течение пяти лет. Потом ученые выяснили, что уровень смертности среди голодающих на 45% ниже.
В следующем исследовании ученые снова проанализировали данные об этих же людях, чтобы проверить, как голодание отражается на сердечной активности.
В результате ученые выяснили, что у людей, который регулярно голодают, сердечные приступы происходят на 71% реже.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.