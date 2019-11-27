Диетолог посоветовала язвенникам не употреблять чай

Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, кому противопоказано употреблять чай. По ее словам, чай является тонизирующим средством, однако может оказывать разное влияние на организм, исходя из его генетических особенностей.

Иногда чай может вызывать изжогу у людей с повышенной кислотностью желудка. У людей, которые страдают от язвы желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения чай может вызвать раздражение слизистой пищеварительного тракта.

Более того, содержащийся в чае кофеин может вызвать головную боль и нервное расстройство.