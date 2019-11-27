Ученые из Мумбаи провели исследование и выяснили, какие продукты лучше всего помогают организму избавиться от похмелья.
К числу таких продуктов относятся: груши, лайм, кокосовый сок, сыр, помидоры и огурцы.
По словам экспертов, к похмелью приводит процесс превращения эталона в ацетальдегид, который способен накапливаться в организме.
Поэтому, чтобы избавиться от похмелья, необходимо разрушить ацетальдегид.
Для того чтобы его разрушить, нужны алкогольдегидрогеназа (АДГ) и альдегиддегидрогеназа (АЛДГ). Кроме употребления некоторых овощей и фруктов, также полезно пить какао.
Эксперты не советуют пить кофе, так как этот напиток может даже продлить похмелье.
Также не стоит употреблять молоко, зерновые, специи, яйца и витамин C.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.