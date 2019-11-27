Исследователи рассказали о продуктах, спасающих от похмелья

Ученые из Мумбаи провели исследование и выяснили, какие продукты лучше всего помогают организму избавиться от похмелья.

К числу таких продуктов относятся: груши, лайм, кокосовый сок, сыр, помидоры и огурцы.

По словам экспертов, к похмелью приводит процесс превращения эталона в ацетальдегид, который способен накапливаться в организме.

Поэтому, чтобы избавиться от похмелья, необходимо разрушить ацетальдегид.

Для того чтобы его разрушить, нужны алкогольдегидрогеназа (АДГ) и альдегиддегидрогеназа (АЛДГ). Кроме употребления некоторых овощей и фруктов, также полезно пить какао.

Эксперты не советуют пить кофе, так как этот напиток может даже продлить похмелье.

Также не стоит употреблять молоко, зерновые, специи, яйца и витамин C.