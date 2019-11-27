Американским ученым далось открыть лекарственный препарат, который способен замедлить процесс старения кожи.
Это средство способно избавить от морщин за 8 месяцев.
Ученые протестировали этот препарат на людях, в исследовании приняли участие 13 человек.
Исследование длилось 8 месяцев, на протяжении которых участники наносили на лицо крем с препаратом рапамицин.
По словам ученых, через 8 месяцев у участников исследования исчезли морщины и пигментные пятна. Кроме того, кожа стала более гладкой, а ее структура более однородной.
Каждые два месяца участникам нужно было сдавать анализ крови. В итоге специалисты пришли к выводу, что рапамицин способен менять структуру кожу на клеточном уровне.
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