Американские исследовали протестировали лекарства от старения кожи

Американским ученым далось открыть лекарственный препарат, который способен замедлить процесс старения кожи.

Это средство способно избавить от морщин за 8 месяцев.

Ученые протестировали этот препарат на людях, в исследовании приняли участие 13 человек.

Исследование длилось 8 месяцев, на протяжении которых участники наносили на лицо крем с препаратом рапамицин.

По словам ученых, через 8 месяцев у участников исследования исчезли морщины и пигментные пятна. Кроме того, кожа стала более гладкой, а ее структура более однородной.

Каждые два месяца участникам нужно было сдавать анализ крови. В итоге специалисты пришли к выводу, что рапамицин способен менять структуру кожу на клеточном уровне.