Лекарство от гриппа ускорило его эволюцию

Балоксавир, популярный противогриппозный препарат, ускорил эволюцию вируса. Из-за этого может появиться грипп, неуязвимый к современным лекарствам.

Врачи из Японии описали в Nature Microbiology тревожащий случай. 11-летний мальчик заразился вирусом гриппа штамма H3N2, и ему прописали балоксавир. Этот препарат блокирует работу фермента, необходимого для чтения генома вируса при попадании в заражённую клетку, что должно остановить распространение инфекции. После короткого улучшения у мальчика опять поднялась температура, и одновременно заболела его трёхлетняя сестра, причём на обоих балоксавир уже не оказывал никакого эффекта.

Учёные выяснили, что вирус мутировал, и его фермент стал устойчив к воздействию лекарства. Такие мутации иногда происходят спонтанно, но тут были явной реакцией на препарат, так как культура вируса, взятая у мальчика до лечения, такой мутацией не обладала.

С учётом того, что вирус-мутант сохранил способность инфицировать новых жертв, японские врачи призвали применять балоксавир с осторожностью и ни в коем случае не массово, чтоб не вывести новый тип гриппа, устойчивый к современным медикаментам.