"Антиникотиновые" клетки обнаружены в мозгу человека

Клетки мозга, отвечающие за чувство отвращения к никотину, обнаружили учёные из Канады. Они надеются, что их открытие найдёт применение в борьбе за здоровый образ жизни.

Известно, что первая сигарета вызывает как негативные, так и приятные ощущения, а по мере вырабатывания привычки отвращение сходит на нет. Исследователи из Торонтского университета обнаружили нейроны, отвечающие за обе реакции, в вентральной области покрышки среднего мозга. Именно эта часть мозга предназначена для реакций на поощрение и возникновения привычек.

Согласно статье, опубликованной в Proceedings of the National Academy of Sciences, учёные проводили опыты на мышах, которых лишили никотиновых рецепторов, а затем искусственно вводили их в разные группы нейронов. Выяснилось, что нейроны, положительно реагирующие на никотин, связаны с выработкой гамма-аминомасляной кислоты, а нейроны отвращения связаны с выработкой дофамина. Традиционно этот гормон считается ответственным лишь за положительные ощущения.

Отвращение переходит в зависимость как раз из-за того, что дофамин превращается в "награду" за удовлетворение зависимости.

Исследователи надеются, что в будущем удастся создать препараты, вырабатывающие стойкое омерзение по отношению к табаку.