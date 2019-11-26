Злоупотребление жирной пищей может привести к развитию рака толстой кишки. Избыток жира воздействует на стволовые клетки кишечника, заставляя их делиться слишком быстро.
Как выяснили американские специалисты из Ратгерского университета, гены HNF4A и HNF4G в нормальном состоянии отвечают за правильное функционирование слизистой оболочки кишечника и сжигание жира. Энергия от этого идёт на рост стволовых клеток постоянно обновляющегося органа. Но если жиров кишечник получает сверх нормы, в итоге стволовые клетки делятся слишком активно и бесконтрольно, что значительно повышает риск развития онкологии.
Таким образом, поддержание здоровой диеты является одним из главных шагов для профилактики рака толстой кишки, заключили учёные в своей публикации на портале EurekAlert!.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.