Жирные продукты могут провоцировать рак кишки

Злоупотребление жирной пищей может привести к развитию рака толстой кишки. Избыток жира воздействует на стволовые клетки кишечника, заставляя их делиться слишком быстро.

Как выяснили американские специалисты из Ратгерского университета, гены HNF4A и HNF4G в нормальном состоянии отвечают за правильное функционирование слизистой оболочки кишечника и сжигание жира. Энергия от этого идёт на рост стволовых клеток постоянно обновляющегося органа. Но если жиров кишечник получает сверх нормы, в итоге стволовые клетки делятся слишком активно и бесконтрольно, что значительно повышает риск развития онкологии.

Таким образом, поддержание здоровой диеты является одним из главных шагов для профилактики рака толстой кишки, заключили учёные в своей публикации на портале EurekAlert!.