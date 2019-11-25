Адвентисты – самые здоровые в США; это не чудо, а здоровый образ жизни

Адвентисты седьмого дня в США живут на 4-7 лет дольше сограждан и реже болеют раком. Дело в том, что они зачастую не курят и придерживаются здоровой диеты.

Средняя продолжительность жизни у адвентистов превышает этот показатель по США для женщин — на 3-4 года, а для мужчин на целых семь лет. Они также на 30% реже сталкиваются с онкологическими заболеваниями.

Такие данные опубликованы в журнале Cancer на основе длившегося почти два десятилетия проекта AHS-2, в рамках которого изучали здоровье около 80 тысяч адвентистов, и сравнения этих данных со статистикой по более чем 400 тысячам американцев разных вероисповеданий.

Основной причиной этого исследователи считают то, что здоровый образ жизни играет важную роль в вероучении адвентистов: они редко курят или пьют, избегают даже чая, кофе и газировки, а часто придерживаются вегетарианской диеты.

Авторы исследования подчеркнули, что здоровые привычки смогут продлить жизни представителю любой конфессии.