Излеченный рак повышает вероятность сердечных заболеваний

Риск смерти от сердечных заболеваний значительно выше среди людей, излечившихся от рака, чем у тех, кто не страдал от онкологии.

Согласно исследованию, опубликованному в European Heart Journal, 11% пациентов, излечившихся от рака, впоследствии умерли от заболеваний сердечно-сосудистой системы, включая инсульт. К таким выводам исследователи пришли по тогам 40-летнего наблюдения за более чем тремя миллионами людей.

Вероятность смерти от болезней сердца для бывших онкобольных возрастает в два-шесть раз, а для тех, кто перенёс рак в возрасте младше 55 лет — почти в 10 раз.

Авторы исследования подчеркнули, что влияние онкологии на сердце пока не изучено, но используемые при химеотерапии препараты для него определённо вредны.