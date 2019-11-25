Работа в маникюрном салоне может привести к раку

Работа в маникюрном салоне может быть чревата серьёзными заболеваниями. К таким выводам пришли американские специалисты, проанализировав пробы воздуха оттуда.

Учёные из Колорадского университета в Боулдере обнаружили, что летучие вещества, содержащиеся как в лаке для ногтей, так и в средствах для его снятия, при комнатной температуре становятся высокотоксичными парами.

Постоянное вдыхание таких соединений может вызвать широкий спектр болезней — от тяжёлых головных болей до онкологии.

Посетительницы салонов при этом вне опасности — значимый вред токсичные испарения могут принести лишь на протяжении сравнительно длительного периода вдыхания.