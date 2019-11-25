Вейп связали с "заболеванием попкорновых фабрик"

Облитерирующий бронхиолит, известный как "попкорновая болезнь лёгких", впервые диагностировали у вейпера. 17-летний житель Канады чуть не погиб.

Облитерирующий бронхиолит связан с воздействием ряда химических веществ на бронхиолы — воздухопроводящие пути в лёгких. "Попкорновой болезнью" его стали называть после 2000 года, когда СМИ привлекли внимание к распространению этого заболевания у работников завода по производству приготовляемого в микроволновке попкорна. Причиной их болезни стал ароматизатор диацетил — с ним также связаны аналогичные заболевания на производстве молотого кофе.

Молодой канадец, клиническая картина заболевания которого описана в Canadian Medical Association Journal, не был занят ни на одном из этих производств. Тем не менее, он пережил столь тяжёлый случай облитерирующего бронхиолита, что медики ставили вопрос о трансплантации лёгких. После 47 дней интенсивного лечения парень, правда, пошёл на поправку без таких мер, но все еще испытывает затруднения с дыханием.

Молодой человек пользовался вейпом на протяжении пяти месяцев перед своей болезнью, отдавая предпочтение смесям с тетрагидроканнабинол (это действующее вещество при курении марихуаны). Известно, что диацетил содержится во многих смесях для вейпинга, в ЕС смеси с таким составом уже попали под запрет.