13 видов рака научились диагностировать по капле крови японские врачи

Диагностировать рак с точностью до 99% при помощи анализа крови позволит методика, разработанная японской компанией Toshiba.

Раковые клетки выделяют в кровоток малые некодирующие молекулы РНК — их-то и предлагается выявлять в ходе анализа. Для его проведения достаточно одной капли крови, а процедура занимает всего около двух часов.

Один тест может выявить 13 видов онкологических заболеваний, в том числе рак груди, поджелудочной железы, желудка и т. д. Важно, что диагностика работает уже на ранних стадиях развития болезни.

Toshiba разработала компактный диагностический прибор в соответствии с новой методикой и рассчитывает, что он найдёт после клинических испытаний самое широкое применение.

Напомним, недавно российские генетики разработали методику, значительно упрощающую диагностику муковисцидоза у новорождённых.