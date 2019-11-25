Соевые продукты могут нанести вред здоровью

Соя и её производные в больших количествах могут нанести вред здоровью. К таким выводам пришли французские учёные по результатам исследований.

Они проанализировали 55 разных блюд на основе сои, включая заменители мяса, соусы и десерты. Во всех них учёные обнаружили повышенный уровень фитоэстрогенов. Эти вещества способны повлиять на гормональный фон человека и даже способствовать развитию онкологических заболеваний.

Кроме того, в сое накапливаются гербициды, считающиеся потенциально канцерогенными.

Также содержащиеся в сое вещества мешают усвоению кальция, железа, цинка, магния и белка, а также нарушают нормальную работу щитовидной железы.

Продукты из сои часто считаются диетическими и более здоровыми заменителями источников животного белка.